Германия приготовилась к прекращению поставок газа из России

Германия готова к возможному прекращению поставок российского газа. Власти принимают соответствующие меры и могут отложить отказ от использования угольных электростанций, заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

Он отметил, что в последние годы ФРГ «загнала себя в угол» возросшей зависимостью от поставок энергоресурсов из России. Для исправления ситуации планируется принятие к следующей зиме нового законодательства, касающегося заполнения газовых хранилищ.

Мы также принимаем меры предосторожности на случай наихудшего сценария, которого ещё не произошло, поскольку Россия осуществляет поставки, — сказал Хабек.

Вице-канцлер добавил, что власти страны могу повременить с отказом от использования угольных электростанций. По его словам, снижение зависимости Германии от поставок газа из России важнее защиты климата.

Ранее экономист Александр Разуваев предупредил, что страны Запада могут по политическим причинам отказываться о российских нефти и газа. По его мнению, они будут стараться замещать энергоресурсы из России поставками из Азербайджана, Казахстана, Саудовской Аравии.