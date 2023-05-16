Германия купила неиспользованные трубы для «Северного потока — 2» Business Insider: ФРГ купила неиспользованные трубы у оператора «Северного потока — 2»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Prses

Правительство Германии купило предназначавшиеся для газопровода «Северный поток — 2» три тысячи труб у обанкротившейся компании-оператора Nord Stream 2 AG, сообщило издание Business Insider. Сумма сделки оценивается в €70 млн.

Федеральное правительство приобрело их примерно за 70 миллионов евро, — пишет издание со ссылкой источники.

В начале февраля 2023-го лауреат Пулитцеровской премии американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью-расследование, в которой высказал мнение, что американские водолазы заминировали «Северные потоки» летом прошлого года во время учений Baltops. Он отметил, что через три месяца механизм был приведен в действие норвежцами.

Публицист добавил, что провести операцию на «Северных потоках» решил глава Белого дома Джо Байден по итогам многомесячной работы и секретных обсуждений со специалистами в области национальной безопасности.

В марте Херш также рассказал, что ЦРУ и разведку Германии попросили придумать альтернативную версию подрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего визита в США обсуждал с Байденом диверсии на «Северных потоках». Журналист добавил, что после переговоров не было сделано никаких официальных заявлений о диверсиях.

В марте Совет Безопасности ООН не поддержал российское предложение о создании международной комиссии для расследования саботажа «Северных потоков». Документ не набрал необходимого количества голосов из-за позиции западных стран. Россия, Китай и Бразилия проголосовали за, в то время как остальные государства воздержались.