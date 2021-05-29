Генсек ООН призвал перестать инвестировать в уголь

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Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш в ходе выступления на Международном финансовом форуме в Пекине призвал мировых лидеров отказаться от инвестиций в угольную промышленность. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Гутерриша, целесообразно вкладывать средства в возобновляемые источники энергии, что должно привести к постепенному отказу от использования угля. Генсек ООН напомнил , что Южная Корея уже обязалась прекратить инвестировать в угольные станции за рубежом, и выразил надежду, что страны «Большой семёрки» и другие государства последуют этому примеру.

Министры экологии, климата и окружающей среды стран G7 уже заявляли о готовности перестать использовать уголь в соответствии с задачами, которые указаны в Парижском соглашении по климату 2015 года. Однако коммюнике по итогам их встречи оказалось не таким категоричным. В нём говорилось только об ограничении госинвестиций в уголь.

Ранее член комитета бундестага ФРГ по международной политике Вальдемар Гердт рассказал, что он на протяжении нескольких лет пытался убедить США в том, что энергетическая корзина Германии не сложится без «Северного потока — 2» и без него не удастся уйти ни от атомной, ни от угольной энергетики.