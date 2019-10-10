https://static.news.ru/photo/dbdcae5c-eb0b-11e9-a2db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Комитет Госдумы по обороне во главе с генерал-полковником запаса Владимиром Шамановым заявил об игнорировании его предложений правительством. Подобное пренебрежение потребностями армии, которые отстаивает комитет, может обернуться социальной напряженностью.

В проекте закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов» указывается на существующие в военном секторе проблемы. Так, комитет просит кабмин доиндексировать военные пенсии, выделить дополнительные средства на жилищные субсидии и повысить зарплаты гражданского персонала вооруженных сил.

Комитет просит учесть его предложения при доработке проекта бюджета ко второму чтению.

Ранее News.ru сообщал, что Совет Федерации планирует рассмотреть 4 декабря закон «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов». Федеральный бюджет будет профицитным весь трёхлетний период. Прогнозируется увеличение доходов с 20,175 трлн рублей в 2019 году до 22,058 трлн рублей в 2022-м. Объём расходов в 2020 году составит 19,503 трлн рублей (+6,6% к 2019 году), в 2022-м — 21,763 трлн рублей.