https://static.news.ru/photo/681aa9ec-4722-11ea-9fe2-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО «Газпром»/facebook.com

Компания «Газпром» в январе 2020 года установила абсолютный рекорд продаж через электронную торговую платформу (ЭТП).

Об этом сообщается в материалах «Газпром экспорта». В этот период потребители в Западной Европе закупили почти 3,86 млрд куб. м газа на ежедневных аукционах, которые проводит компания. Поставку 2,2 млрд куб. м закупленного газа «Газпром» совершил уже в январе.

При этом объём всего экспорта компании с начала 2020 года снизился на четверть, до 13,3 млрд куб. м. Таким образом, на спотовом рынке «Газпром» продал 16,5% поставленного в Европу газа, передаёт издание « Ведомости ».

Ранее NEWS.ru писал о том, что компания «Газпром» сообщила о снижении втрое объёмов поставок российского газа в Европу через Украину с начала 2020 года.