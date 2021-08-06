«Газпром» резко уменьшил прокачку по газопроводу в Европу

В четверг, 5 августа, резко сократился объём поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа». Об этом говорится на сайте немецкого газотранспортного оператора Gascade, примерно в 18:00 по московскому времени прокачка рухнула с 1,92–2,1 миллиона кубометров в час до 1 миллиона.

До этого прокачка по газопроводу снизилась с 84 миллионов кубометров в сутки до 55 миллионов. Это в 3,5 раза меньше, чем в конце июля.

Причиной нового падения могла стать авария на предприятии «Газпрома» по переработке углеводородного сырья, расположенном в 20 километрах от Нового Уренгоя. В ночь на 5 августа там произошёл взрыв и пожар, имели место выбросы продуктов сгорания газового конденсата, газа и нефти. О пострадавших не сообщается.

По данным Lenta.ru, технологические установки на заводе разрушены или сильно повреждены, многие трубопроводы слетели с эстакад. При этом оборудование на предприятии работало с 1980-х годов, что и могло послужить причиной пожара. Нынешний инцидент может привести к остановке всего газоперерабатывающего комплекса Западной Сибири.

Ранее «Газпром» признал неизбежность снижения поставок в Европу. Европейская политика углеродной нейтральности неизбежно приведёт к тому, что поставки природного газа из России в период до 2050 года сократятся.