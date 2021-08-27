«Газпром» решил остановить продажи газа Европе

«Газпром» решил остановить продажи газа покупателям из Европы на 2022 год, которые проводились через Электронную торговую площадку (ЭТП), принадлежащую российской компании, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Компания решила прекратить торги лотами газа с поставкой в первом квартале 2022 года и полностью на весь год. При этом в ЭТП доступны контракты, рассчитанные на зиму 2022–2023 годов и на полный 2023 год.

В начале августа цена газа в Европе выросла до рекордных $585 за тысячу кубометров. Это происходит на фоне новостей о том, что «Газпром» на аукционе забронировал лишь 4,3% дополнительных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины на сентябрь

Ранее стало известно, что Венгрия планирует осенью этого года заключить новый долгосрочный договор на поставки газа с «Газпромом», который будет рассчитан на 15 лет.