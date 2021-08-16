Цена на газ побила исторический рекорд в Европе

Цена газа в Европе выросла до рекордных $585 за тысячу кубометров. Это происходит на фоне новостей о том, что «Газпром» на аукционе забронировал лишь 4,3% дополнительных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины на сентябрь, сообщает ТАСС.

Уточняется, что российская компания забронировала на аукционе только 19,5 млн куб. м дополнительных мощностей по транзиту природного газа через Украину на сентябрь. «Оператор ГТС Украины» 16 августа предложил на аукционе транзитные мощности на сентябрь в объёме до 15 млн куб. м в сутки, однако «Газпром» забронировал 0,65 млн куб. м в сутки. На август российская компания и вовсе не бронировала допмощности.

Ранее сообщалось, что в январе — июне этого года чистая прибыль «Газпрома» составила 718,31 млрд, следует из отчётности компании. Она стала для концерна рекордной в истории.

В аналогичный период прошлого года у компании был убыток в 253,76 млрд рублей. Общая выручка «Газпрома» в первом полугодии составила 2,75 трлн рублей — это на 50% больше этого же периода 2020 года. Почти 2 трлн рублей приходится при этом на продажу газа.

До этого в «Газпроме» заявили о максимальных за всю историю поставках газа по итогам первой половины года. Экспорт в страны дальнего зарубежья с начала года до конца июня вырос на 25,7% — до 99,9 млрд кубометров.