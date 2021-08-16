Цена на газ побила исторический рекорд в Европе

Цена газа в Европе выросла до рекордных $585 за тысячу кубометров. Это происходит на фоне новостей о том, что «Газпром» на аукционе забронировал лишь 4,3% дополнительных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины на сентябрь, сообщает ТАСС.
Уточняется, что российская компания
Ранее сообщалось, что в январе — июне этого года чистая прибыль «Газпрома» составила 718,31 млрд, следует из отчётности компании. Она стала для концерна рекордной в истории.
В аналогичный период прошлого года у компании был убыток в 253,76 млрд рублей. Общая выручка «Газпрома» в первом полугодии
До этого в «Газпроме» заявили о максимальных за всю историю поставках газа по итогам первой половины года. Экспорт в страны дальнего зарубежья с начала года до конца июня вырос на 25,7% — до 99,9 млрд кубометров.