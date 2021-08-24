Венгрия осенью заключит 15-летний контракт с «Газпромом» на поставки газа
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
15:07, 24 августа 2021
Фото: doctorvee/flickr.com
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Венгрия планирует осенью этого года заключить новый долгосрочный договор на поставки газа с «Газпромом», который будет рассчитан на 15 лет. Об этом сообщает «Интерфакс».
Сейчас мы на заключительном этапе, в Санкт-Петербурге в понедельник (30 августа) с гендиректором «Газпрома» мы обсудим последние подробности этого договора, — сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
По словам Сиярто, Венгрия рассчитывает заключить новый договор на «хороших, приемлемых условиях», чтобы обеспечить энергобезопасность страны.
Ранее сообщалось, что акции «Газпрома» превысили стоимость в 300 рублей за «бумагу» впервые с 2008 года. Это связано с новостями о скором запуске «Северного потока — 2» и ажиотажным спросом на акции в Европе.
Стоимость акций «Газпрома» в ходе торгов на Московской Бирже выросла на 1,11% и в моменте достигала 301 рубля за «бумагу». Это максимальный показатель стоимости за одну обыкновенную акцию компании с лета 2008 года. К 10:30 мск акции замедлили рост и торговались на уровне 299,5 рубля за «бумагу» (+0,61%).