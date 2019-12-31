https://static.news.ru/photo/664648f8-2c04-11ea-b576-fa163e074e61_660.jpg Владимир Семашко и Алексей Миллер Фото: gazprom.ru

Белоруссия и российская компания «Газпром» продлили контракт на год. Кроме того, стороны определили цену газа на январь и февраль 2020 года.

Протокол подписали председатель правления российской организации Алексей Миллер и посол республики в Москве Владимир Семашко, передаёт ТАСС.

Согласно документу, контрактные объёмы транзита и поставок топлива сохранятся на уровне 2019 года.

Главы двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали поставки нефти и газа по телефону 30 декабря и затем вернулись к этой теме 31 декабря. Итогом стала договорённость «об организации конкретной работы по поставкам углеводородного сырья».

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что диалог с Белоруссией по нефтяным поставкам будет продолжен, несмотря на то что до 1 января 2020 года сторонам не удалось достичь соглашения.