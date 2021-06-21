«Газпром» не захотел увеличить прокачку газа через Украину

«Газпром» забронировал на июль дополнительно 15 миллионов кубометров в сутки для прокачки газа через украинскую территорию европейским потребителям. Эти цифры не меняются уже несколько месяцев (14,2 миллиона кубометров в сутки ранее). Таким образом, российская компания вновь отказалась увеличить транзит в этом направлении. Об этом свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.

В течение нескольких месяцев с начала года «Газпром» бронировал дополнительные мощности в размере 14,2 миллиона кубометров в сутки. Однако уже с мая эти показатели достигли 15 миллионов из 15 возможных. Лишь только в январе была использована мощность в 41,2 миллиона кубометров в сутки.

Кроме того, экспортные объёмы поставок газа увеличиваются и почти за полгода компания отправила в дальнее зарубежье более 92 миллиардов кубометров газа.

Недавно президент России Владимир Путин отреагировал на замечания о важности средств за транзит отечественного газа для Украины. Политик подчеркнул, что Москва не обязана всех «кормить».