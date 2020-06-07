«Газпром» обсудит с Минском цены на 2021 год при соблюдении текущих условий

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Глава российской газовой компании Алексей Миллер ответил на письмо министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича и подтвердил готовность начать переговоры о поставках голубого топлива с 1 января 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома».

Однако у газового гиганта есть и условие — соблюдение белорусской стороной действующих договоренностей. При этом в письме Каранкевича сказано, что ценовые условия поставки газа до конца текущего года были окончательно согласованы 14 февраля 2020 года.

При условии полного соблюдения белорусской стороной уже достигнутых договоренностей в 2020 году, «Газпром» подтверждает готовность начать переговоры в отношении условий поставки газа с 1 января 2021 года, — отмечается в ответе Миллера.

Газ из России поставляется Белоруссии по цене $127 за кубометр. В Минске считают её слишком высокой и пытаются добиться «корректировки». В апреле в «Газпром» было направлено предложение о снижении цены, а президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский газ должен стоить не более $40–45 за кубометр.

Как писал NEWS.ru, ранее в «Газпроме» отметили, что цены на топливо для Белоруссии в текущем году пересматриваться не будут.