«Газпром» намерен прокачать максимальный объём транзита газа через Украину

Российская компания «Газпром» подала на 10 ноября заявки на максимальный объём транзита газа через Украину. Он должен составить 109,3 млн куб. м в сутки. Это следует из данных на сайте «Оператор ГТС Украины».

Транзитные мощности заказаны в объёме 32,4 млн куб. м через газораспределительную станцию «Сохрановка» и 76,9 млн куб. м через станцию «Суджа». В сумме эти заявленные мощности прокачки практически достигают максимума по действующему долгосрочному транзитному договору, который предполагает прокачку порядка 109,5 млн куб. м в сутки.

К примеру, номинации на транзит газа через Украину 9 ноября составляли порядка 101,17 млн куб. м, 8 ноября — 88,6 млн куб. м, следует из данных «Газпрома».

Накануне «Газпром» сообщил о начале закачки газа в европейские подземные хранилища. Это произошло после окончания закачки газа в российские подземные хранилища. Заполнение отечественных ПХГ продлилось до 7 ноября включительно в связи с объявленной в России нерабочей неделей. О достижении плановых объёмов оперативного резерва газа в российских хранилищах в размере 72,6 млрд куб. м компания сообщала 29 октября, однако закачка продолжилась.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через территорию Украины на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения ещё на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год.