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Решение Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ для польской PGNiG изучает «Газпром экспорт». Об этом сообщили в компании.

30 марта ООО «Газпром экспорт» получило решение Арбитражного трибунала в Стокгольме в рамках арбитражного разбирательства по пересмотру цены на поставляемый газ по контракту с польской компани PGNiG — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Сейчас «Газпром экспорт» изучает решение арбитража и давать какие-либо оценки по суммам возможных выплат пока рано, отметили в российской корпорации.

Речь идёт о так называемом Ямальском контракте, заключённом в 1996 году и рассчитанном до 2022 года. В 2012-м компании договорились о снижении цен на газ на 10%. В 2015 году в Варшаве посчитали, что и эта цена завышена, и обратились в Стокгольмский арбитраж. Как заявляют в PGNiG, суд изменил формулу цены на покупку газа, поставляемого «Газпромом» по Ямальскому контракту.

Как писал NEWS.ru, ранее в PGNiG заявили, что из-за снижения стоимости газа «Газпром» должен вернуть около $1,5 млрд за период с 1 ноября 2014 года по 29 февраля 2020 года.