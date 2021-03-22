Газопровод «Север-Юг» станет «Пакистанским потоком»

https://static.news.ru/photo/5c1c754e-8b19-11eb-ac70-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Россия и Пакистан приняли решение переименовать газопровод «Север-Юг» в «Пакистанский поток», российские инвесторы получат не менее 26% акций.

Согласно протоколу о внесении изменений в соглашение между странами, в «Пакистанский поток» войдут Евразийский трубопроводный консорциум и Трубная металлургическая компания (ТМК).

В документе также говорится, что контрольный пакет в проекте будет принадлежать Пакистану. Однако страны создадут компанию специального назначения, в которой у России будет не менее 26%. При этом «РТ Глобальные ресурсы» и её аффилированные структуры, которые могут принимать участие в соглашении, заменят на специальную организацию, номинированную компетентным органом РФ. Её учредит ФГУП «Центр эксплуатационных услуг» Минэнерго.

Вопросы, связанные с деятельностью специальной компании, будут отражены в акционерном соглашении, которое необходимо согласовать в течение 60 дней после подписания протокола о внесении поправок в соглашение.

Россия и Пакистан также договорились, что на этапе строительства газопровода российская сторона обладает правом решающего голоса при выборе подрядчиков и принимает решения по проектированию, инжинирингу, поставкам и реализации проекта.

Как писал NEWS.ru, ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что позиция Германии по вопросам окончания строительства «Северного потока — 2» остаётся неизменной, поэтому Берлин отклоняет экстерриториальные санкции Вашингтона по этому поводу.