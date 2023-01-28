G7 поддержала идею о 100-долларовом потолке цен на дизель G7 поддержала ЕС по введению потолка цен на дизель из РФ на уровне $100-110 за баррель

Фото: Gazprom/Global Look Press

G7 дала понять Евросоюзу, что не возражает против введения предельной цены на дизельное топливо из РФ на уровне $100-110 за баррель. Об этом источники рассказали агентству Bloomberg. При этом обсуждения продолжаются. Ожидается, что соглашение будет достигнуто к началу февраля.

По словам собеседника агентства, в Европе озвучили предельную цену в $100 за баррель. При этом в G7 предложили слегка повысить планку, предположив. что слишком низкий потолок цен на дизель способен спровоцировать скачок цен на топливо или перебои с ним в Европе.

В минувшую пятницу, 27 января, на лондонской бирже ICE стоимость фьючерсов на дизельное топливо составила $125 за баррель.

Страны ЕС в начале декабря утвердили потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. 27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в связи с введением потолка цен. Согласно указу, поставки нефти и нефтепродуктов в страны, поддержавшие ограничения, возможны только на основании специального решения главы государства.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Европейский союз разрабатывает план по введению потолка цен на дизельное топливо из России в размере $100 за баррель. Также страны ЕС продумывают ввести сниженный потолок цен в $45 за баррель для топлива со скидкой. Правление Евросоюза хочет одновременно ограничить доходы России и обезопасить себя от скачков цен на ключевые продукты на мировом рынке.