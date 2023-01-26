Российскому дизелю угрожают лимитом цен Bloomberg: ЕС предложил потолок цен на дизель из России на уровне $100 за баррель

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Европейский союз разрабатывает план по введению потолка цен на дизельное топливо из России в размере $100 за баррель, сообщает Bloomberg. По информации издания, также страны ЕС продумывают ввести сниженный потолок цен в $45 за баррель для топлива со скидкой.

Правление Евросоюза хочет одновременно ограничить доходы России и обезопасить себя от скачков цен на ключевые продукты на мировом рынке. Если ЕС согласует потолок цен, его должны будут одобрить страны «Большой семерки». Переговоры по установке лимита цен на дизельное топливо состоятся 27 января.

Страны ЕС в начале декабря утвердили потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. 27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в связи с введением потолка цен. Согласно указу, поставки нефти и нефтепродуктов в страны, поддержавшие ограничения, возможны только на основании специального решения главы государства.

Ранее Минфин США сообщил, что западные страны договорились ввести два ценовых потолка на нефть из России. Теперь ограничения будут действовать на продукты, которые обычно торгуются с премией к сырой нефти и со скидкой. Новая формула потолка начнет действовать с февраля, когда от их закупок откажется Евросоюз и запретит их перевозку морским путем.