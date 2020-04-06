ФТС: «Газпром» потерял половину доходов от экспорта трубопроводного газа

https://static.news.ru/photo/42f78466-77fe-11ea-86ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hauke-Christian Dittrich /Global Look Press

Доходы «Газпрома» от продажи трубопроводного газа в январе–феврале 2020 года упали на 51,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го — до $5,046 млрд, передаёт Федеральная таможенная служба (ФТС).

В целом экспорт данного вида сырья уменьшился на 24,6% — до 32,5 млрд кубов. В феврале прибыль компании от реализации голубого топлива рухнула на 32,8% по сравнению с январём, до $2,027 миллиарда, говорится в сообщении ФТС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва учредила компанию «Росзарубежнефть». Она полностью принадлежит Росимуществу. Предприятие займётся добычей и транспортировкой нефти и нефтяного попутного газа. Её возглавил Николай Рыбчук. По данным СПАРК, уставной капитал компании составляет 322,7 млрд рублей.