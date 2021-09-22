ФРГ: РФ продолжила поставки газа по контракту после роста цен на топливо

В Минэкономики Германии признались, что Россия продолжает поставлять топливо в страну по контракту даже на фоне роста цен на топливо в Европе. Она связала повышение спроса на горючее с такими факторами как пожары в Сибири и развитием мировой конъюнктуры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По нашим данным, Россия выполняет обязательства по контрактам. О сознательном злоупотреблении существующими договорами нам неизвестно, — заверила представитель Минэкономики.

Она добавила, что в Германии «внимательно наблюдают» за ситуацией на рынке газа. Несмотря на то, что события развиваются «специфическим» образом, государство не видит смысл вмешиваться в происходящее на рынке топлива. Представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер также подтвердила, что «Газпром» выполняет обязательства по контракту с Германией о поставке газа.

Цены на газ в Европе выросли до колоссальных размеров из-за нехватки горючего в подземных газовых хранилищах. На Западе многие политики и общественные деятели обвиняют «Газпром» в сложившейся на европейском рынке топлива ситуации. Якобы российская компания не выполняет условия своих контрактов и обрекает европейцев на «холодную смерть» из-за желания скорее запустить в работу «Северный поток-2».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что РФ выполняет все условия по газовым контрактам. Таким образом он прокомментировал требование представителя Госдепа США Амоса Хохштейна увеличить поставки газа в Европу.