Фотоаппараты популярных марок вернут в Россию Фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony включили в обновленный перечень параллельного импорта

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Фотоаппараты Canon, Fujifilm, Sony включили в обновленный перечень параллельного импорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Кроме того, в рамках программы в страну будут поставлять батарейки Duracell.

В перечень товаров для параллельного импорта также включили бренды очков Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein. Кроме того, будут поставляться запчасти для автомобилей Isuzu.

28 июля первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков рассказал, что контактные линзы Acuvue (бренд принадлежит американской компании Johnson & Johnson) не внесут в обновленный перечень товаров для параллельного импорта. Он объяснил это тем, что компания сообщила о продолжении поставок буквально на следующий день после заявления российского ведомства.

В конце мая СМИ сообщали, что цены на контактные линзы на сайтах оптики и популярных маркетплейсах выросли на 100–400%. Подорожание произошло на фоне сообщений о том, что отечественные магазины оптики начали получать уведомления о приостановке импорта от иностранных поставщиков. Речь шла о компаниях Johnson & Johnson (бренды Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes) и CooperVision.

Позднее в Johnson & Johnson заявили, что корпорация продолжит поставки линз Acuvue в Россию и полностью обеспечит потребности граждан. По словам представителей компании, доступ потребителей к продукции для здоровья имеет основополагающее значение.