Цены взлетели на 30% за неделю: грозит ли России дефицит линз и очков Минторг США запретил импорт контактных линз в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувшую неделю цены на контактные линзы на сайтах оптики и популярных маркетплейсах выросли на 100–400%, сообщили Telegram-каналы. Подорожание произошло на фоне сообщений о том, что отечественные магазины оптики начали получать уведомления о приостановке импорта от иностранных поставщиков. Крупнейший производитель контактных линз Johnson & Johnson (бренды Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes) объявил о прекращении поставок в Россию. Проблемы есть и с продукцией CooperVision. NEWS.ru узнал, как на самом деле выросли цены, ждать ли дефицита контактных линз на рынке и есть ли в России качественные аналоги.

Когда Johnson & Johnson сообщил о прекращении продажи линз в России

19 мая Минторг США запретил экспорт контактных линз в Россию. 24 мая появилась информация, что крупнейший поставщик Johnson & Johnson разослал российским оптикам письма, в которых говорилось о прекращении продаж в стране. На следующий день американская компания официально заявила официальному дистрибьютору фармацевтической компании «Протек» о приостановке экспорта в РФ.

Какие именно марки линз ушли из России

В Росздравнадзоре отметили, что американская компания уведомила о выводе контактных лиц с российского рынка еще 27 октября 2022 года. Ведомство отметило, что в Государственном реестре медицинских изделий есть информация о 134 наименованиях контактных линз, всего 13 из которых производит Johnson & Johnson. По утверждению пресс-службы ведомства, американская компания выводит из ассортимента линзы только одной модели — 1-Day Acuvue TruEye with Hydraclear 1.

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Как Минпромторг будет решать проблему поставок линз США в Россию

«Таким образом, признака дефицита медицинского изделия „Контактные линзы“ в Российской Федерации не зафиксировано. Росздравнадзор совместно с Минздравом России продолжают вести постоянный мониторинг наличия лекарственных средств и медицинских изделий на всей территории страны», — подчеркнули в ведомстве.

В российском Минпромторге пообещали, что в случае прекращения поставок контактных линз в Россию власти оперативно рассмотрят вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта: «В течение двух недель министерство внесет контактные линзы таких производителей, как Alcon Laboratories Inc., Bausch & Lomb, Johnson & Johnson, в перечень параллельного импорта».



В министерстве добавили: новая лицензионная политика Вашингтона предполагает, что поставщик может доказать необходимость получения медицинских товаров для российского покупателя. «Если докажут, что товар предназначен для обеспечения здоровья и безопасности российских граждан или для гуманитарных целей, лицензия со стороны Минторга США может быть предоставлена в индивидуальном порядке», — сообщил представитель ведомства в беседе с KP.RU.

Есть ли российские аналоги американских контактных линз

В Минпромторге утверждают, что Россия имеет реальную возможность обеспечить внутренний рынок отечественными контактными линзами. Сейчас мягкие линзы производят семь организаций: «Окей Вижен Ритейл», «Фирма Конкор», «СВЕТЛЕНЗ», «Оптимедсервис», «ОВТ», НИИ глазных болезней и «Линкон».



«Мягкие линзы работают при таких заболеваниях, как близорукость, дальнозоркость, астигматизм, пресбиопия (возрастная дальнозоркость), а также могут помочь при желании изменить цвет глаз или необходимости косметического преображения», — уточнили в министерстве.

Жесткие линзы производят в РФ четыре компании: «Окей Вижен Ритейл», «Доктор Линз Техно», «Смарт Оптикс» и НИИ глазных болезней. В ведомстве заявили, что жесткие линзы иногда могут быть намного эффективнее мягких: «В случае сильной степени астигматизма или пресбиопии; также это единственный способ безоперационной коррекции зрения с помощью жестких ночных линз и профилактики прогрессирования близорукости».

Фото: shutterstock.com

Российские линзы не хуже американских?

Ведомство добавило, что в 2022 году объем производства контактных линз в России увеличился на 30%.

Владелец сети салонов оптики Harry Cooper Махмуд Тамимдаров считает, что контактные линзы отечественного производства уступают по качеству американским. По его словам, в России не делают мягкие контактные линзы из силикон-гидрогеля третьего поколения.

«Да и сырье, которое необходимо для создания таких линз, доставляется из-за рубежа. В России такие материалов не производят. А вот Johnson & Johnson и CooperVision такой материал при создании линз используют», — объяснил он в разговоре с NEWS.ru.

Какие еще линзы продают в России

Махмуд Тамимдаров отметил, что Johnson & Johnson и CooperVision были лидерами на российском рынке, популярность их продукции была высока.



«Есть альтернатива, например корейские и китайские контактные линзы. Но надо понимать, что линзы — это достаточно высокотехнологичный продукт. Чтобы его произвести, необходимо высокотехнологичное оборудование. У Johnson & Johnson и CooperVision всё это есть. Есть ли такое оборудование у корейцев и китайцев, я не знаю», — признался предприниматель.

Фото: shutterstock.com

Как изменились цены на контактные линзы

Тамимдаров рассказал, что цены на контактные линзы уже резко выросли, а новых поставок пока нет. «Кто успел закупиться до санкций и у кого есть какие-то товарные остатки, распродают линзы понемногу. Цены взлетели в рознице на 20–30%. Цены зависят сейчас от того, как и кто в этом бизнесе оценивает риски».

Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщил со ссылкой на своих подписчиков, что за последнюю неделю цены на контактные линзы в онлайн-магазинах выросли на 100–400%.

«Наши подписчики сообщают, что <...> поставщики убирают вообще все виды с витрин, а на оставшиеся делают наценку таких масштабов, что дешевле сделать операцию по коррекции зрения», — говорится в сообщении.



По словам Тамимдарова, о прекращении отгрузки товара заявила не только Johnson & Johnson, но и другой поставщик линз — CooperVision.

«Сейчас у оптовых поставщиков Johnson & Johnson и CooperVision на складах большое количество контактных линз, но они их просто не отгружают из-за санкций. Никто не знает, что будет дальше с поставками. Сейчас у всех больше вопросов, чем ответов», — подчеркнул он.

Предприниматель добавил, что «если сейчас поставщики дадут реализовать запасы, то их хватит на три или четыре месяца». «За этот срок можно будет наладить какой-то параллельный импорт», — сказал он.

Грозит ли России дефицит очков

По мнению предпринимателя Александра Гревцова, работающего на рынке оптики, дефицит обычных очков России не грозит. Он приводит в пример ситуацию с солнцезащитными очками, которые уже включили в параллельный импорт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Результаты прошлого года показали, что дефицита нет. Всё доставляется. Единственное, в условиях параллельного импорта ряд позиций некоторые операторы продают дороже, чем должно быть», — сказал бизнесмен.Читайте также: