Что выбрать — очки или коррекцию зрения: ответы врачей Почему часть медиков выступает против оперативного вмешательства в органы зрения без особых показаний

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.RU

Всемирный день зрения отмечается во второй четверг октября по инициативе ВОЗ. Заболевания глаз врачи называют «болезнями цивилизации», как гипертонию и ожирение. Одна из причин их появления — распространение гаджетов и постоянное пользование ими. Человеческий глаз природой не приспособлен долго рассматривать объекты с близкого расстояния. Поэтому количество людей с близорукостью растет. Сегодня в России делают сотни тысяч операций по коррекции зрения. Их необходимость до сих пор вызывает споры у медиков. NEWS.ru изучил позиции сторонников и противников подобных вмешательств.

Отсеивание бесполезных признаков

В России около 50% людей имеют проблемы со зрением, сообщила в беседе с NEWS.ru офтальмохирург, эксперт комитета ГД РФ по охране здоровья Татьяна Шилова. Самые распространенные патологии — это миопия (близорукость) и гиперметропия (дальнозоркость). Во многих странах этот показатель выше. Так, в Японии и Южной Корее до 80% населения страдает этими патологиями.

С дальнозоркостью сталкиваются практически все. Ее причины — возрастные изменения в сетчатке. А близорукость возникает по определенным причинам.

Основные — наследственная предрасположенность (в 85% случаев), малоподвижный образ жизни, злоупотребление углеводной пищей. Кроме того, работает закон эволюции — сохранение полезных и отсеивание бесполезных признаков организма.

Человек эволюционирует, превращаясь в близорукого. Мы не охотимся, у нас зрение для дали не так важно, мы большую часть времени проводим за компьютером. Эволюционно уже рождаются дети, которые предрасположены к близорукости. У них уже природой заложено, что им более важно среднее и близкое расстояние. Татьяна Шилова офтальмохирург, эксперт комитета ГД РФ по охране здоровья

Усугубляют проблему стереотипы по поводу очков и контактных линз, которые никуда не ушли. Следование им наносит вред здоровью. Маленький «минус» переходит в большой.

У нас до сих пор в ходу всякие легенды о том, что очки — это костыли для глаз, что надевать их не нужно. Якобы чтобы зрение не падало дальше, глаза нужно напрягать. На самом деле, если у человека зрение снижено, он должен видеть с максимальной коррекцией, — сообщила Шилова.

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.RU

Если человек с плохим зрением долгое время не носит очки, у него развивается амблиопия (синдром ленивого глаза), предупреждает врач. В этом состоянии мозг не может полностью обработать информацию, поступающую от зрительного анализатора. Очками или контактными линзами это состояние сложно корректировать.

Стоит ли ложиться под нож

У человека с близорукостью три пути — купить очки, купить линзы или сделать операцию по коррекции зрения. По мнению Татьяны Шиловой, последнее — более рационально. Потому что современные методики позволяют исправить зрение быстро и безболезненно. Сегодня существует четыре основных вида коррекции — ФРК, ЛАСИК, ИОЛ, Smile. Любой «минус» подлежит коррекции. Правда, если близорукость слишком сильная, приходится делать несколько операций. Доктор Шилова является сторонницей последней. За минуту человек с большим «минусом» может стать полностью зрячим. А реабилитационный период практически отсутствует.

Современный лазер в роговице способен смоделировать и вырезать крошечную линзочку. И хирургу нужно только достать эту линзочку через маленький вход, всего лишь 2 мм. Это крошечный линейный вход, который моментально закрывается через пару часов, — сообщает Шилова.

Технологии ФРК, ЛАСИК предполагали более агрессивное вмешательство. В частности, приходилось срезать тонкий слой роговицы. Из-за этого у человека по жизни были некоторые ограничения. Существовала угроза деформации сетчатки. Smile же более безопасна и подходит почти всем.

Технология Smile не является универсальной, она применима только к одной трети всех пациентов, опровергает мнение коллеги в беседе с NEWS.ru врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

Процедура эта показана только при определенных параметрах роговицы. Она рассчитана только на определенные оптические параметры, анатомические особенности. Вячеслав Куренков врач-офтальмолог

А вот различные варианты техники ЛАСИК являются более универсальными. Они комфортны большинству пациентов. К тому же восстановительный период — более короткий.

Еще одна современная, инновационная технология — CLEAR. Коррекцию проводят через микроразрез, сформированный фемтолазером, без этапа формирования полноразмерного роговичного клапана. Верхние слои роговицы затрагиваются минимально, что приводит к снижению риска возникновения синдрома сухого глаза. По мнению Куренкова, как и Smile, CLEAR подходит далеко не всем пациентам. Метод коррекции подбирается индивидуально, в зависимости от индивидуальных особенностей пациента.

Много осложнений

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.RU

Часть врачей вообще выступает за то, чтобы не проводить хирургическое вмешательство без показаний. А близорукость корректировать очками и линзами. При любой операции всегда существует риск осложнений, сообщил в беседе с NEWS.ru хирург-офтальмолог заслуженный врач Российской Федерации Эрнст Мулдашев. Он добавил, что от операций отговаривает всех своих пациентов.

Я много раз сталкивался с серьезными последствиями таких операций в своей практике. Таких очень много, к величайшему сожалению. Поэтому, посмотрев на эти последствия, я против этих вмешательств. Самые распространенные — когда возникает воспаление. Это воспаление идет по роговице, роговица темнеет. Впоследствии может начаться дальнейшее падение зрения. Пусть даже этот процент не столь велик, но тем не менее. Не стоит недооценивать этот риск. Эрнст Мулдашев хирург-офтальмолог, заслуженный врач Российской Федерации

Доктор отметил — побочные эффекты могут возникнуть по целому ряду причин. Это как плохая компетенция врача, некачественное оборудование, так и индивидуальные реакции пациентов.

«Я не против этих операций, я против того, что из них делается бизнес», — добавил врач. Он отметил — в некоторых случаях подобные оперативные вмешательства действительно необходимы. Например, при первой односторонней близорукости (близорукость одного глаза). В этом случае очки или линзы не помогут, нужна операция. В противном случае у пациента может развиться синдром ленивого глаза.

Эрнст Мулдашев назвал неочевидное преимущество людей с близорукостью перед их зрячими собратьями. У них после 40 лет не развивается пресбиопия (возрастное снижение зрения). Пока их сверстники заказывают очки, люди с миопией видят вблизи хорошо до глубокой старости.