Россиян успокоили насчет поставок контактных линз Johnson & Johnson пообещала продолжать обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue

Фото: Science Museum / OPHD100017 / Global Look Press

В пресс-службе американской компании Johnson & Johnson заявили, что корпорация продолжит поставки линз Acuvue в Россию и полностью обеспечит потребности граждан, передает РИА Новости. По словам представителей компании, доступ потребителей к продукции для здоровья имеет основополагающее значение.

Компания Johnson & Johnson продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue. Мы являемся глобальной компанией в сфере здравоохранения и считаем, что доступ потребителей к продукции для здоровья имеет основополагающее значение, — рассказали в пресс-службе.

В Johnson & Johnson при этом не стали уточнять, с какими трудностями столкнулась компания в условиях западных санкций.

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