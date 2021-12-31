Foreign Policy: страны Запада в 2021 году насмешили Россию

Правительства западных стран в 2021 году были вынуждены дозакупать поставки топлива, хотя прежде несколько лет старались от него отказаться. Такими действиями они изрядно насмешили Россию, заявил обозреватель Кит Джонсон в статье, опубликованной американским изданием Foreign Policy.

Автор публикации отметил , что просчёты властей стран Запада привели к масштабному энергетическому коллапсу.

Последствия этого кризиса ощутили почти все. Европейские правительства оказались под огнём критики, потому что цены на природный газ и электричество взлетели до заоблачных высот, — пояснил Джонсон.

Он считает, что к подорожанию сырья привели в том числе неумелая политика и близорукость США и Европы. Тем самым либерализация энергетики позволила невидимой руке рынка диктовать закупочные цены на газ. Из-за этого многие отрасли экономики оказались под ударом.

Надежды Запада на «зелёную» энергетику разрушила погода, подчеркнул Джонсон. По его словам, морозы увеличили потребление газа, штили остановили выработку энергии ветровыми электростанциями, а наводнения разрушили прогнозы по добыче угля.

Ранее стало известно, что Великобритания оказалась на грани энергетической катастрофы. Россия не бронирует газопровод Ямал — Европа из-за отсутствия заявок из ЕС, а упрёки в дефиците газа на рынке по-прежнему сыплются на «Газпром». Казалось бы, невидимая рука рынка должна вмешаться в очередной энергетический кризис в Европе и всё отрегулировать, но не получается. Цены на газ взлетели до небес, европейцы мёрзнут.