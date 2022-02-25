Forbes: российские миллиардеры потеряли $38 млрд из-за обвала рынка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смартфоны от Apple подорожали почти на 50 тысяч рублей во Владивостоке после начала российской военной операции на Украине, сообщает «ФедералПресс». Так, в сети DNS iPhone 13 Pro Max на 512 Гб стоит 181 999 рублей, хотя в начале недели продавался за 139 990.

Та же модель с объёмом памяти в 1 терабайт стоила 159 990 рублей, а теперь — 207 999. На сайте «М.Видео» во Владивостоке этих моделей нет. iPhone 13 Pro max...