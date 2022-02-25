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Forbes: российские миллиардеры потеряли $38 млрд из-за обвала рынка

11:39, 25 февраля 2022
Forbes: российские миллиардеры потеряли $38 млрд из-за обвала рынка Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Издание Forbes сообщило, что отечественные миллиардеры после резкого обвала рынка 24 февраля в общей сложности потеряли $38 млрд. Отмечается, что больше всех сократилось состояние президента «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние уменьшилось на $3,8 млрд или на 15,4%.

Российский рынок акций обвалился в четверг, 24 февраля, по итогам основных торгов на 33,28%. Индекс Мосбиржи обвалился больше чем на 45%, достигнув на минимуме абсолютного значения в 1700 пунктов, что соответствует уровню начала 2016 года. Всего с 16 февраля российские миллиардеры обеднели на $90 миллиардов, подсчитали в Forbes.

Европейский союз ранее призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины и пригрозил ввести «самый жёсткий» пакет санкций. Ограничительные меры затронут 70% банковского рынка РФ и ключевые госкомпании, включая оборонный сектор. О введении санкций в отношении российских банков объявил президент США Джо Байден.

Аналогичные меры приняты в Канаде, а австралийские ограничительные меры коснутся российских «олигархов» и депутатов Госдумы.

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