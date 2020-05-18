Фондовые индексы США растут

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Ключевые фондовые индексы Соединённых Штатов поднимаются в течение первой половины торгов 18 мая. Так, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднялся на 3,06% до 2951,47 пункта.

Высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite вырос на 2,39% до 9229,83 пункта, Dow Jones Industrial Average — на 3,54% до 24524,73 пункта, следует из данных торгов.

Также нефть марки Light показывает значительный рост: на 8,98% до $32,17 за баррель.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что американская экономика может восстановиться к следующему году. По его словам, многое зависит от появления вакцины от коронавируса.