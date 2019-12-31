https://static.news.ru/photo/4db810b2-2bb6-11ea-aad4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабмин внёс в Госдуму РФ проект закона, обязывающего Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) сообщать Центробанку о заключённых договорах в сфере финансового обеспечения обязательного медицинского страхования, прекращении или их досрочном расторжении.

Кроме того, документ предлагает передать ФОМС полномочия по анализу работы страховых медицинских организаций. Оценку и мониторинг показателей возложат также на ФОМС и его территориальные отделения, а устанавливать целевые показатели будет Минздрав РФ.

Предлагаемое изменение обеспечит создание условий, позволяющих застрахованному лицу осуществить выбор страховой медицинской организации на основе показателей оценки ее деятельности, — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект не предполагает увеличения штата ФОМС. Если поправки примут, то они вступят в силу с 1 июля 2020 года.

Как ранее писал NEWS.ru, исследования ФОМС и Всероссийского союза страховщиков показали, что около трети россиян доплачивают за лечение в больнице. При этом каждый десятый опрошенных не считает такое положение дел нарушением своих прав. Ещё 16,3% понятия не имеют, какие лекарства они должны получать бесплатно.