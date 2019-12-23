Совет Федерации одобрил закон об организации лечения пациентов с двумя редкими заболеваниями за счёт средств из федерального бюджета.
Речь в документе идёт об апластической анемии неуточнённой, наследственном дефиците факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра).
Как ранее писал NEWS.ru, исследования ФОМС и Всероссийского союза страховщиков показали, что 30% россиян доплачивают за лечение в больнице. При этом 10% опрошенных не считают такое положение дел нарушением своих прав. Ещё 16,3% понятия не имеют, какие лекарства они должны получать бесплатно.
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