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Повторно заболевшим лихорадкой Эбола после полного выздоровления и первым пациентом в стране, к которому вернулась болезнь, стал житель Демократической Республики Конго. Об этом сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые ведут мониторинг в одной из самых бедных стран мира.

Из-за этого случая медики опасаются новой вспышки распространения вируса в Конго, где несколько недель назад было объявлено о полной победе над заболеванием, пишет «МедикФорум». Вирус во время очередной вспышки унёс...