Fitch: «Сила Сибири — 2» может сделать рынок газа в Европе дефицитным

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в интервью РИА Новости сообщил, что рынок газа в Европе может стать ещё более дефицитным, если «Газпром» нарастит по газопроводу «Сила Сибири — 2» поставки газа в Китай.

«Газпром», безусловно, продолжит поставлять газ в Европу по долгосрочным контрактам, но количество газа, проданного по спотовым сделкам и сверх минимальных контрактных объёмов, может действительно снизиться. Это может привести к тому, что «Газпром» перестанет быть балансирующим поставщиком «последней инстанции» в Европе, так как часть газа с месторождений Западной Сибири пойдёт в Китай. В итоге рынок газа в Европе действительно может стать более дефицитным, а пики потребления будут покрываться за счёт СПГ, за который придётся конкурировать с Азией, — считает аналитик.

Маринченко добавил, что возможный дефицит газа на европейском рынке можно ожидать в ближайшие 5–10 лет, однако только после ввода газопровода в эксплуатацию.

Ранее колумнист британского издания Telegraph Рейчел Миллард рассказала об опасениях Запада касаемо магистрального газопровода «Сила Сибири — 2», который, по её мнению, усилит «хватку Путина» на газовую отрасль и позволит России манипулировать поставками газа в Европу. Она добавила, что с пропускной способностью, равной «Северному потоку — 2» (50 миллиардов кубометров голубого топлива в год), газопровод в Китай поставит Европу, страдающую от энергетического кризиса, под ещё большую угрозу.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер недавно заявил, что «Сила Сибири — 2» находится на стадии проработки и сможет в течение многих лет обеспечивать природным газом как Китай, так и Европу.