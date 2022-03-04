Fitch понизило долгосрочные рейтинги 32 российских банков

Долгосрочные рейтинги 32 российских банков понизило международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. Это же коснулось их внутренних и международных дочерних компаний и холдинговых компаний. Они были помещены в список Rating Watch для пересмотра с негативным прогнозом. Об этом сообщается на сайте агентства.

Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги 32 российских банков, их внутренних и международных дочерних компаний и холдинговых компаний и поместило рейтинги в список Rating Watch «Негативный», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Fitch Ratings понизило рейтинги 11 российских предприятий. Оно также поместило их в список на пересмотр с возможностью понижения.

Кроме того, Fitch понизило долгосрочный рейтинг России с уровня «BBB» до уровня «B».

Также международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с «ВВВ-» до «CCC-». Долгосрочный рейтинг РФ в национальной валюте понижен с «BBB-» до «ССС-»

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги Российской Федерации по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте сразу на шесть ступеней — до «B3» с «Baa3».

Стало известно, что впервые с 2019 года выросла доля российских банков из «группы риска». По подсчётам аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2022 году рынок могут покинуть порядка 30 кредитных организаций. При этом речь идёт не только об отзыве лицензий, но и о добровольной ликвидации.

Из-за опасений, что Запад введёт санкции против Москвы в связи с ситуацией на Украине, ранее банки в России запаслись рекордным объёмом валюты. Всего в страну завезли $4,97 млрд, больше этой суммы финансовые организации ввозили в начале пандемии в 2020 году, а также во время кризиса 2014 года. В пересчёте вес стодолларовых купюр достиг показателя в 50 тонн.