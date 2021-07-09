Fitch подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной и национальной валютах на уровне «BBB».

Прогноз рейтингов — «стабильный», — сказано в анализе Fitch.

Краткосрочные рейтинги дефолта в иностранной и национальной валютах подтверждены на уровне «F2», потолок странового рейтинга — «ВВВ».

Такой рейтинг означает, что у страны надёжная макроэкономическая политика. Также агентство зафиксировало устойчивый уровень внешнего фискального баланса и самый низкий уровень госдолга по отношению к внутреннему валовому продукту среди аналогичных стран.

Среди рисков - геополитика и слабое, по мнению аналитиков, государственное управление. Также у Россиии небольшой потенциал роста ВВП и высокая сырьевая зависимость.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что ВВП России в мае вырос на 10,9% в годовом выражении. По данным аналитиков, это связано с низкими показателями за соответствующий период в прошлом году. Они же, в свою очередь, были таковыми из-за карантинных ограничений. При этом в сравнении с маем 2019 года ВВП сократился до −0,3% с исключением сезонности.