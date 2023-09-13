Финансовый эксперт предложил способ остановить утечку капитала из России Финансовый эксперт Арт: предсказуемый рубль остановит бегство капитала из России

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Остановить утечку капитала из России, причем даже без жестких запретов, поможет предсказуемый курс рубля, заявил в беседе с «Царьградом» финансовый аналитик Ян Арт. По его словам, многочисленные запретительные законодательные инициативы не в состоянии справиться с «бегством» денег из страны.

Важнее всего ситуация на валютном рынке. Обеспечьте более или менее предсказуемый курс рубля — и, наверное, проблема вывода капитала резко ослабнет, а желание вкладываться в Россию вырастет в разы, — высказал мнение эксперт.

Как признал аналитик, константой последних лет остается желание физлиц и бизнеса «переупаковать» капиталы, заработанные в России, в другую валюту. При этом, по его словам, многие стремятся перевести деньги в другую юрисдикцию, так как опасаются постоянной «пульсации» отечественного финансового рынка. Как полагает Арт, законодательные акты, призванные остановить отток средств посредством запретов, не решают проблему, корень которой на самом деле кроется в финансовой нестабильности.

По мнению эксперта, если стабилизировать курс рубля, то у бизнеса исчезнет необходимость в выводе капитала, а граждане будут спокойно копить на пенсию и хранить деньги в национальной валюте, не боясь, что сбережения окажутся съедены девальвацией и инфляцией.

Беспрестанно ослабляемый рубль убивает нашу пенсионную систему, и, как ни строй ее заново, просто невозможно добиться, чтобы сохранялась покупательная способность этих денег. Он убивает, естественно, и желание бизнеса планировать вдолгую и инвестировать в развитие, — резюмировал Ян Арт.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден. По его словам, импорт товаров и услуг будет немного снижаться к концу года и у импортеров сократится спрос на иностранную валюту, который приводил к удорожанию доллара и евро.