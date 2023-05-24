Финансовый аналитик объяснил, почему экономика Грузии рухнет без России Финансовый аналитик Беляев: экономика Грузии рухнет без российских туристов

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Тбилиси, Грузия

Экономика Грузии очень сильно зависит от товарооборота с Россией, в случае введения санкций против РФ она рухнет и лишится значительных доходов от туризма, рассказал NEWS.ru экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, Грузии будет тяжело найти замену поставляемой в Россию продукции.

Грузия зависит от чувствительных товаров, которые получает от России. Если поставок не будет из России в Грузии, то тут замену они может и найдут, а вот поставку своих товаров Грузии будет сложно возместить. Фрукты, вино и туризм Грузия вряд ли сможет заменить, то есть этих доходов не будет. Туризм занимает серьезный сектор в экономике страны. Если за счет российский туристов не будет доходов, это будет большой удар по торговле и сельскому хозяйству, — отметил Беляев.

Он добавил, что грузинскую экономику сложно назвать эффективной, успешной и с большим объемом товарооборота, поэтому для нее «даже небольшой минус обернется серьезными неприятностями».

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что возможное присоединение к экономическим санкциям против России по требованию западных стран нанесет урон национальным интересам страны. Он отметил, что в этом случае экономика государства рухнет. Премьер напомнил, что торговый оборот между двумя странами за год составляет около миллиарда долларов — показатель, которого члены Евросоюза достигают в торговле с РФ за несколько дней.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе выступил против введения визового режима для россиян. По его словам, которые приводит РИА Новости, Тбилиси приветствует приезд как можно большего числа туристов в Грузию и приход в страну компаний, не подпавших под санкции.