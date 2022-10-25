Финансист посоветовал, в каких активах хранить накопления Финансист Аржанухин: хранить сбережения следует в акциях, облигациях и золоте

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При выборе способов сохранить свои средства, следует опираться на понятные человеку рыночные механизмы. Об этом предупредил в интервью агентству ПРАЙМ директор департамента рынков капитала Accent Capital Андрей Аржанухин. По его мнению, наиболее надежными являются ценные бумаги — акции и облигации.

Эксперт подчеркнул, что самыми надежными ценными бумагами являются консервативные — те, которые выпускают государство или крупные компании. Кроме того, по мнению Аржанухина, многие специалисты в настоящее время видят хороший потенциал в золоте. Однако металлические счета он посоветовал открывать только в надежных банках, поскольку на такие активы не распространяется система страхования вкладов.

Также финансист рассказал о привлекательности валют в средне- и краткосрочной перспективе. Он полагает, что инвестиции подобного толка оправданы тогда, когда у человека нет четкого срока, при котором вложенные средства могут ему понадобиться. Что же касается недвижимости, то жилой сектор в настоящий момент потерял свою актуальность в качестве инструмента инвестиции.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что практически от любого уровня дохода можно сберегать 10% без ущерба для текущего потребления. По его словам, не стоит пытаться сберечь оставшиеся под конец месяца деньги — откладывать сумму для сбережений нужно с момента получки и жить на средства до следующей. Также экономист посоветовал вкладывать сэкономленные деньги в инструменты доходности, делая банковские вклады и покупать облигации.