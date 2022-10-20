Экономист объяснил, как правильно откладывать сбережения Экономист Беляев посоветовал откладывать 10% заработка в начале месяца

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Практически от любого уровня дохода можно сберегать 10% без ущерба для текущего потребления, рассказал Lenta.ru финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, не стоит пытаться сберечь оставшиеся под конец месяца деньги — откладывать сумму для сбережений нужно с момента получки и жить на средства до следующей. Также экономист посоветовал вкладывать сэкономленные деньги в инструменты доходности, делая банковские вклады и покупать облигации.

При выборе финансового инструмента надо помнить формулу — чем стабильнее доход, тем меньше риск, — заявил Беляев.

Облигации федерального займа с индексом — это надежные финансовые инструменты, пояснил экономист. По его словам, простейший вид вложения — это банковский вклад. Все остальные инструменты требуют определенного уровня финансовой грамотности, уточнил эксперт. Беляев добавил, что в текущий момент ни в коем случае не стоит вкладываться в криптовалюты и иностранные валюты.

Сейчас наиболее стабилен рубль, остальные валюты не принесут вам ни стабильности, ни дохода. И точно не надо вкладывать деньги в те мероприятия, которые сулят вам быстрый и фантастический доход выше рыночного, — предостерег экономист.

Финансовый сервисы Platforma и маркетплейс «Сравни» ранее представили результаты опроса, согласно которому около 30% россиян не делают сбережений. При этом 33% респондентов ежемесячно стараются откладывать более трети от своего заработка, а 37% — меньшие суммы.