Названо число россиян, не имеющих сбережений Platforma: 30% россиян не делают сбережений

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Около 30% россиян не делают сбережений, следует из результатов опроса, проведенного финансовым сервисом Platforma и маркетплейсом «Сравни». При этом 33% респондентов ежемесячно стараются откладывать более трети от своего заработка, а 37% — меньшие суммы, сообщает Lenta.ru.

Что касается платежей по кредитным картам, то их оплачивает в срок почти каждый второй — 47%. При этом ежемесячно выплачивают долг по займу 29% респондентов, хотя делать это получается не всегда. Еще примерно 16% часто не успевают погасить кредит в срок, а 8% регулярно просрочивают оплату.

40% россиян отметили, что брали кредиты за последние три года только один раз, еще 41% — несколько раз, 12% респондентов берут их не чаще одного раза в год, а 7% делают это постоянно.

В то же время авторы исследования обратили внимание, что отношение россиян к семейному бюджету и его распределению сильно изменилось. Так, 63% респондентов заявили, что ведут семейную бухгалтерию, из которых 23% отметили, что стали заниматься этим с февраля 2022 года, а 19% — лишь недавно. Еще 21% опрошенных ведут семейную бухгалтерию уже достаточно долго.

Кроме того, за последние месяцы жители страны стали восполнять пробелы в финансовой грамотности. 38% опрошенных рассказали, что выбирают чтение финансовых СМИ, а 31% — подписались на блогеров-финансистов. Еще 10% россиян купили курсы по финансовой грамотности.

Ранее экономист Михаил Беляев назвал рубль самой стабильной валютой для накоплений. По его мнению, соотношение евро и доллара к нацвалюте сохранится, поскольку экономика Европы находится в достаточно негативном положении.