Финансист посоветовал россиянам покупать валюту в рабочие дни

Совершать операции с валютой лучше всего в рабочие дни и воздержаться от этого в выходные и праздники. Такую рекомендацию дал в интервью агентству ПРАЙМ директор компании «Единый брокер» Артём Арзамасцев.
Свой совет финансист
Кроме того, он развеял мифы об удачных днях и часах для валютных операций и предновогоднем росте курса валют. По его словам, всё зависит от ситуации на валютной бирже, где участники торгов «не склонны принимать решения по лунному календарю с оглядкой на астрологические прогнозы».
Эксперт рекомендует обращать внимание на текущую ситуацию на рынке и анализировать новости в стране и мире.
При этом покупать и продавать валюту Арзамасцев советует через мобильные приложения банков, поскольку это исключает все риски, связанные с наличными деньгами.
Ранее россиянам объяснили причины подорожания валюты к Новому году.