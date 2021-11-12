Финансист посоветовал россиянам покупать валюту в рабочие дни

Совершать операции с валютой лучше всего в рабочие дни и воздержаться от этого в выходные и праздники. Такую рекомендацию дал в интервью агентству ПРАЙМ директор компании «Единый брокер» Артём Арзамасцев.

Свой совет финансист объяснил тем, что банки точно не знают, как откроются валютные торги в первый рабочий день, поэтому для страховки максимально расширяют диапазон покупки и продажи валюты.

Кроме того, он развеял мифы об удачных днях и часах для валютных операций и предновогоднем росте курса валют. По его словам, всё зависит от ситуации на валютной бирже, где участники торгов «не склонны принимать решения по лунному календарю с оглядкой на астрологические прогнозы».

Эксперт рекомендует обращать внимание на текущую ситуацию на рынке и анализировать новости в стране и мире.

При этом покупать и продавать валюту Арзамасцев советует через мобильные приложения банков, поскольку это исключает все риски, связанные с наличными деньгами.

Ранее россиянам объяснили причины подорожания валюты к Новому году.