Россиянам объяснили причины подорожания валюты к Новому году

Ближе к Новому году иностранная валюта начинает традиционно дорожать. Это явление имеет экономическое обоснование и не связано с «суевериями» относительно падения рубля. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов.

Он пояснил, что одной из причин подорожания валюты перед Новым годом являются десятидневные каникулы, которых нет в других странах. В этот период возрастает потребление товаров, в том числе и импортных. Магазины, готовясь к этому, заранее совершают закупки за валюту.

Многие товары импортируются в Россию, и на них в эти дни растёт спрос, чем и пользуются продавцы, совершая закупки за рубежом, — напомнил эксперт.

Кроме того, в отечественных компаниях окончание финансового года совпадает с календарным. На это время приходится пик валютных выплат по их внешним долгам. Это повышает спрос на валюту и приводит к некоторому ослаблению рубля.

Ещё одним фактором подорожания валюты является пик бюджетных расходов, который также связан с окончанием финансового года. Он приводит к значительному увеличению рублёвой ликвидности на рынке.

Ранее аналитик Михаил Шульгин рассказал, что в условиях роста цен сохранить и приумножить сбережения можно при эффективном портфеле валют. В него входят доллар США, канадский доллар и швейцарский франк.