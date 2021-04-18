Финансист объяснил, когда доллар рухнет быстрее рубля

https://static.news.ru/photo/d1c6dee4-971b-11ea-8e58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Снижение доллара, в том числе, к развивающимся валютам, вполне возможно. Реализация подобного сценария связана с более быстрым ростом развивающихся рынков (emerging markets) в период общего экономического позитива. Об этом в интервью агентству "Прайм" заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

При этом Бабин отметил , что если в экономике США начнёт наблюдаться устойчивый негатив, он скажется и на развивающихся рынках. Их проблемы также обострятся и инвесторы начнут выводить капиталы в доллар. как в актив-убежище.

Поэтому доллар после некоторого периода снижения резко повышается, так как выступает в качестве одной из валют-убежищ, защитного инструмента в период рыночной нестабильности, - объяснил эксперт.

Условием ухода США с мировой экономической арены является появление не менее крупной и диверсифицированной экономики. Дмитрий Бабин подчёркивает, что такой альтернативой не может являться Китай, поскольку он завязан на сырьевом импорте и экспорте товаров. У зоны евро также имеются собственные проблемы, которые уже вылились в Brexit, и дезинтеграция продолжает расти. В результате, на подобном фоне высоко диверсифицированная и ориентированная во многом на внутренний спрос экономика США по-прежнему выигрывает, отмечает эксперт.