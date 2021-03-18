Финансист назвала быстрый способ заработать миллион

https://static.news.ru/photo/bc923546-f22e-11ea-b442-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Чтобы заработать первый миллион, нужно просто копить. Такой способ стать миллионером назвала финансовый советник Анна Харченко.

В интервью агентству ПРАЙМ Харченко отметила , что для создания активных накоплений недостаточно просто складывать деньги под подушкой — лучше положить их на депозит в банке или приобрести ценные бумаги.

Ведь миллион можно накопить гораздо быстрее, если доходность будет выше, — подчеркнула эксперт.

По словам Харченко, на депозите можно заработать в районе 4–5% годовых, на облигациях доходность увеличивается до 6–7%. При этом покупка акций способна принести 15–20% прибыли. Кроме того, можно присмотреться к IPO и криптовалюте.

Однако одним из оптимальных способов активного накопления Анна Харченко назвала реинвестирование процентов.

Этот способ называют восьмым чудом света. Попробуйте сделать расчёт на калькуляторе сложного процента, будете поражены и озадачены только одним вопросом: почему я не инвестировал раньше? — сказала она.

Ранее эксперт рассказала, как можно заработать на растущем рубле. По словам Харченко, это следует делать только после анализа сроков укрепления национальной валюты, определения причин роста и оценки всех сопутствующих рисков. Об этом писал NEWS.ru.