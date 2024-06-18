Фейковый «Сбер»: какая опасность появилась в App Store, как избежать беды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российский Сбербанк удалили из магазина приложений Apple, однако фейковые приложения появляются вновь и вновь. Что за фейковое приложение появилось в App Store, кто его создал, каким приложением банка могут пользоваться владельцы iPhone?

Что за фейковый «Сбер» появился на iPhone

18 июня Сбербанк выпустил новое приложение, которое работает с iOS. Одновременно «Сбер» оповестил о появлении нового фейка с названием «Сбер: Новый доступ в Сбол» (то есть «Сбербанк Онлайн»). Разработчиком приложения указан Mukad Patel.

«Это приложение в App Store фейковое. Мы уже отправили запрос на его блокировку. Мы просим наших клиентов быть бдительными и не скачивать его», — рассказали в банке.

Представители банка отмечают, что с начала 2024 года выявлено уже 21 мошенническое приложение якобы от «Сбера». Они уже отправили запрос на блокировку.

Сайт агрегатора приложений AppAgg показывает, что значок этого приложения выполнен в характерной для «Сбера» цветовой гамме и с брендовой «галочкой в круге». В английском варианте оно называется «Checkmark: Boost your savings» («Галочка: Нарастите свои сбережения») и, судя по скриншотам, является приложением для управления сбережениями. Версия 1.0 была загружена неделю назад и не получила никаких оценок.

Фото: NEWS.RU

Каким приложением «Сбера» можно пользоваться на iPhone

Между тем Сбербанк представил новое приложение «Умный Онлайн». Это приложение позиционируется как справочник финансовой информации, однако в действительности повторяет оригинальное приложение «Сбербанк Онлайн» для iOS, сообщила пресс-служба банка.

«Сбер» рекомендовал пользователям скачать новое приложение сразу после выхода, поскольку версии программы 14.11 и ниже скоро перестанут работать. Страница «Умного Онлайна» в App Store сообщает, что в приложении «можно узнать больше о финансах с помощью викторин-квизов», посмотреть статистику таких тестов и получить награды за верные ответы.

РБК пишет, что в «Сбере» пояснили: на практике новое приложение дает доступ к онлайн-банкингу «Сбербанк Онлайн» для пользователей iPhone и других устройств Apple.

Почему официальный «Сбер» удалили из App Store

После начала СВО Сбербанк попал под масштабные блокирующие санкции Запада. Весной 2022 года Apple удалила приложение «Сбербанк Онлайн» из магазина App Store. Несколько раз банк пробовал запустить другие приложения, но они вскоре исчезали из App Store.

Так, в январе 2024 года «Сбер» выпустил новую версию мобильного приложения «Учет Онлайн» для пользователей iOS. Его удалили уже через несколько дней. Тем не менее Сбербанк продолжает бороться за пользователей iPhone и в марте запустил услугу по установке приложения для доступа к «Сбербанк Онлайн» на iOS с выездом сотрудника на дом. Такая услуга работает в более чем 200 российских городах.

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