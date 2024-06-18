В App Store появился новый «клон» приложения «Сбера» «Сбер» выпустил приложение «Умный онлайн» для устройств на iOS

Фото: t.me/sberbank

Новое приложение «Сбера» под названием «Умный Онлайн» появилось в App Store, об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации. Оно полностью повторяет функционал оригинального приложения «Сбербанк онлайн», предоставляя владельцам устройств на iOS доступ к онлайн-банкингу.

С сегодняшнего дня клиенты Сбера — владельцы телефонов с операционной системой iOS вновь могут скачать в App Store безопасное приложение для доступа к «Сбербанк онлайн». Новое приложение называется «Умный онлайн», — говорится в сообщении.

Представители «Сбера» призвали владельцев устройств под управлением iOS как можно скорее скачать новое приложение в App Store. Они предупредили, что старые версии «Сбербанк Онлайна» скоро начнут отключаться. Так, до конца этого года будет прекращена поддержка версий 12.14.1, 12.15, 13.0.2, 14.3 и 14.11.

Просим всех наших клиентов — пользователей iPhone проверить, какая версия приложения у него установлена: это легко можно сделать на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля, — добавили в компании.

Ранее из App Store пропало приложение для просмотра видеороликов Rutube. Оно стало недоступно для скачивания. Представители Rutube объявили, что приложение временно заблокировано в App Store, в компании уже работают над решением проблемы. При этом в Google Play оно по-прежнему доступно.