Из App Store исчез российский видеохостинг Видеохостинг Rutube недоступен для скачивания из App Store

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское приложение для просмотра видео Rutube пропало из App Store и недоступно для скачивания, в Google Play приложение есть. Национальный видеохостинг Rutube входит в «Газпром-Медиа Холдинг». В официальном Telegram-канале приложения сказано, что оно временно заблокировано.

Наше приложение временно заблокировано в App Store, мы работаем над решением этого вопроса. Все остальное работает в штатном режиме. Следите за обновлениями наших новостей. Благодарим за поддержку, — говорится в публикации.

С 13 апреля 2024 года приложение Газпромбанка недоступно для скачивания в App Store. Как сообщили в пресс-службе, уже установленные версии приложения работают как раньше. Новым клиентам рекомендуют воспользоваться интернет-банком.

Ранее в магазине приложений App Store появились поддельные приложения российских банков ВТБ и «Тинькофф». По информации управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, они используются злоумышленниками для кражи личных данных. В ведомстве отметили, что поддельные банковские приложения выполняют фишинговые функции, то есть воруют персональную информацию, которую вводит пользователь.