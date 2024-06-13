Доллар по 50, евро по 999, а юань? Сколько будет стоить валюта в России

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Электронное табло у пункта обмена валют, 2014 г.

ЦБ РФ впервые установил курсы валют в обход биржевых торгов. Какой сейчас курс, что происходит в обменниках, правда ли, что будет доллар за 50 рублей?

Какой официальный курс доллара в России

Банк России объявил, что с 13 июня меняет принцип формирования официального курса валюты и теперь он будет устанавливаться по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день (по форме 701 ЦБ РФ).

Официальный курс доллара на пятницу, 14 июня, установлен на уровне 88,21 рубля, евро — 94,83 рубля. Таким образом, официальный курс стал немного ниже, чем был на момент введения санкций США.

Что будет с курсом доллара, упадет или вырастет

Эксперты расходятся во мнениях относительно того, каким будет курс доллара в ближайшее время. Большинство не верит в прогнозы о том, что рубль резко потеряет в стоимости и будет «доллар по 500».

Директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович считает, что курс доллара может упасть до 50 рублей.

«Необходимо на дней 10 взять гроссмейстерскую паузу и не покупать доллары. За это время ЦБ разъяснит ситуацию. На первом этапе доллар „полезет“ ближе к 100 рублям. Но потом, если спроса на доллар не будет, то может произойти парадоксальная ситуация, рубль может сильно укрепиться, как два года назад, когда доллар стоил 51 рубль», — приводит его мнение Telegram-канал «Пул №3».

Остапкович признал, что «паника в таких случаях всегда происходит», однако не стоит торопиться и хватать «доллар по 200»: пока что реальный курс назвать трудно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в разговоре с «Фонтанкой» предположил, что в России может появиться несколько параллельных курсов валют.

«Скорее всего, появятся несколько курсов: курс черного рынка, курс межбанка, курс ЦБ и так далее. мы будем ориентироваться либо на курс черного рынка, либо серого. Это возможно, я в этом не уверен, но исключать нельзя», — считает Коган.

Российские банки не ожидают серьезного роста курса доллара в 2024 году. «Райффайзенбанк» заявил «Интерфаксу», что сохраняет прогноз на уровне не выше 95 руб. Аналитик «Промсвязьбанка» Денис Попов признал, что спрос на валюту может толкнуть доллар выше, однако ПСБ сохраняет прогноз на конец года на уровне 97,5 руб.

Аналитики «БКС Мир инвестиций» Федоров и Трифонов оценили возможно ослабление рубля на ближайшие дни в 3-5%. Они отмечают, что в январе-апреле 2024 года на внебиржевой рынок приходилось до 60% объема торгов, то есть объем достаточно большой для формирования адекватной оценки курса.

Что происходит сегодня в обменниках

12 июня СМИ распространили новость о том, что «Норвик Банк» в Москве установил новый курс обмена валют — 200 рублей за доллар США, а также за евро и фунт стерлингов. Купить их банк был готов по 50 руб. Отмечается, что в среду не работало ни одно отделение банка, а в четверг курсы вернулись к прежним значениям.

По данным Banki.ru, вечером в столице курс доллара в обменниках колеблется по продаже от 92 до 99 руб., а курс покупки от 80 до 90,60 руб. Евро банки продают по цене от 99,76 до 114,50 руб. (такую цену установил «Райффайзен», который закрыл покупку европейской валюты). Банк «Металлург» в своем обменнике установил курс продажи в 999 руб., в десять раз больше, чем курс покупки. Покупать евро банки готовы по цене от 80 до 90,60 руб.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Курс китайского юаня, который теперь стал опорной валютой для биржевых операций, Центробанк удержал на уровне в 12,23 руб. В обменниках юани продают по курсу от 12,74 до 13,80 руб. Покупают юани по курсу от 10,90 до 12,61 руб. В плане китайской валюты выделились «Совкомбанк», который хочет за юани 15,15 руб. (установив при этом высокий курс покупки), «Джей энд Ти Банк», который требует 60 рублей за юань, и банк «Металлинвест», который готов покупать юани по 60 рублей, и не согласен с ними расстаться менее чем за 104,80 руб (что в 8,5 раз превышает официальный курс).

Кто еще ввел санкции против Мосбиржи

13 июня Евросоюз не смог ввести санкции против Мосбиржи из-за позиции Германии. Однако покинувшая европейский блок Великобритания ввела: в черный список попали Мосбиржа, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ), а также СПб Биржа и «Ингосстрах».

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