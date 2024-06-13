Экономист объяснил, что будет с долларом после санкций против МосБиржи Экономист Паулаускас: остановка торгов долларом может привести к изменению курса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Прекращение торгов долларом и евро на МосБирже вызывает тревогу из-за возможных последствий для курсов валют и финансовых сбережений россиян, заявил NEWS.ru член экспертного совета Комитета Госдумы по финансовому рынку, экономист Станислав Паулаускас. Он допустил, что курс доллара может вырости на фоне увеличения спроса на другие валюты. Кроме того, россияне могут столкнуться к ограничениями в отношении своих долларовых счетов, добавил эксперт.

Отказ от рыночной конвертируемости рубля ставит под угрозу экономическую стабильность страны в условиях геополитических напряжений. Кто будет определять курсы валют, если конвертируемость будет отменена, остается нерешенным вопросом. Существует риск, что уровень курса доллара может быть зафиксирован на уровне, аналогичном периоду СССР, что может привести к значительным потерям для российских граждан, имеющих сбережения в иностранной валюте, — считает Паулаускас.

Кроме того, эксперт предположил, что остановка торгов долларом может иметь несколько последствий для иностранных поездок. Во-первых, это может повлиять на курс обмена валюты, пояснил экономист. Если доллар не доступен для торговли на бирже, это может привести к увеличению спроса на другие валюты, такие как евро или фунт стерлингов. Данная ситуация чревата изменению курса обмена и повышению стоимости иностранных поездок, добавил специалист.

Во-вторых, остановка торгов долларом может привести к ограничениям в доступе к долларовым средствам. Если инвесторы не смогут продать или обменять доллары на бирже, это может создать проблемы для тех, кто планировал использовать доллары для оплаты иностранных поездок, — заключил эксперт.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что санкции США, вводящие запрет на продажу и покупку валюты на МосБирже, не повлияют на заграничные путевки россиян. По его словам, компании оплачивают брони и услуги для клиентов через различные финансовые учреждения.