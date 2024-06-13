Турэксперт оценил влияние санкций на оплату заграничного отдыха россиян Турэксперт Мкртчян: операторы оплачивают заграничный отдых при помощи банков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкции США, вводящие запрет на продажу и покупку валюты на МосБирже, не повлияют на заграничные путевки россиян, заявил в беседе с НСН вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. По его словам, компании оплачивают брони и услуги для клиентов через различные финансовые учреждения.

Туроператоры спокойно оплачивают путевки через банки. И будут продолжать оплачивать через них. Я думаю, что банки будут находить валюту. Не МосБиржей единой заканчивается покупка валюты. Сейчас будут придуманы различные механизмы. Не каждая страна захочет брать турецкие лиры, потому что в Турции все цены представлены в евро. Поэтому не нужно переживать, что с завтрашнего дня будет переход на оплату в нацвалютах со всеми странами. <...> Тем не менее россияне едут и в другие страны мира. Тот же Кипр, где валюта в евро, — перечислил Мкртчян.

Турэксперт также обратил внимание, что уже сейчас разрабатываются новые способы оплаты с другими странами. Это позволит российским туристам не опасаться отмен или срывов турпоездок.

Мкртчян ранее посоветовал планировать отдых через отраслевые компании, чтобы не стать жертвой мошенников. Он также порекомендовал проверять порталы, через которые бронируются отели и покупаются билеты.