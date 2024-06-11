Турэксперт раскрыл, как не стать жертвой мошенников при планировании отдыха Турэксперт Мкртчян: планирование отдыха через туроператора защитит от мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы не стать жертвой мошенников, лучше планировать отдых через туроператоров, рассказал «Москве 24» вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. По его словам, также рекомендуется проверять сайты, через которые бронируются отели и покупаются билеты.

Мой совет — обращаться в проверенное турагентство, которое вы знаете либо вам его рекомендуют друзья или родственники. Не ориентируйтесь по отзывам в интернете. Наведите справки самостоятельно, поспрашивайте у знакомых, и вам скажут, где купить, — объяснил специалист.

Эксперт отметил, что туристические агентства удобны еще и тем, что принимают оплату в рублях, поскольку не у всех россиян есть возможность оплатить, например, самолет или поезд за границей. Если все же хочется купить билеты самостоятельно, нужно обязательно проверить адрес сайта, на котором эти билеты продаются. В нем не должно быть никаких лишних или недостающих знаков. Чаще всего аферисты создают поддельные сайты по бронированию отелей и продаже билетов, поэтому нужно тщательно проверять их, добавил Мкртчян.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал, что телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян: под предлогом прохождения плановой флюорографии они требуют СНИЛС или код из сообщения, а затем получают доступ к личным данным на «Госуслугах». Личные документы мошенники могут использовать для оформления микрозайма или изготовления поддельных документов.