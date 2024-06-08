Россияне могут лишиться денег при записи на флюорографию Юрист Соловьев: россияне могут стать жертвами мошенников при записи к кардиологу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян: под предлогом прохождения плановой флюорографии они требуют СНИЛС или код из сообщения, а затем получают доступ к личным данным на Госуслугах, рассказал агентству ПРАЙМ заслуженный юрист России Иван Соловьев. Личные документы мошенники могут использовать для оформления микрозайма или изготовления поддельных документов.

Мошенники могут называть как номер действительно существующей поликлиники, так и вымышленный. Заодно предложат записаться и к кардиологу, эндокринологу и другим дефицитным специалистам, — добавил юрист.

Юрист напомнил о категорическом запрете запрете вводить любые коды и переходить по ссылкам, а также сообщать незнакомым свои персональные и финансовые данные.

По словам генерального директора студии lab.AG IT-эксперт Артем Геллер, чтобы не стать жертвой мошенников, никогда нельзя совершать финансовые операции после чьего-либо звонка. Как только собеседник начинает говорить про карточки, банки и сервисы, следует сразу же прервать разговор, иначе можно лишиться всех своих сбережений.