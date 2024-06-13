Канада расширила санкции против России Канада ввела санкции против авиакомпании «Победа» и Мизулиной

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Власти Канады внесли в список санкций известного советского хоккеиста Владислава Третьяка, несколько российских СМИ, включая «Российскую газету», а также авиакомпанию «Победа», сообщается на сайте Министерства иностранных дел Канады. Ограничения связаны с текущей ситуацией на Украине. Всего под санкции попали 11 физических лиц и 16 юридических.

Канада также ввела санкции против министра промышленности и торговли России Антона Алиханова, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, медиаменеджера Арама Габерлянова. Также в списке оказались — АО «Электроагрегат», АО «Электроавтоматика», Новороссийское морское пароходство, Российская национальная перестраховочная компания, телеканалы «Таврия ТВ» и «Мариуполь 24», учебный центр МВД России в Манагуа.

Ранее Канада отправила на Украину первые четыре бронетранспортера из обещанных 50. Министр обороны североамериканской страны Билл Блэр рассказал, что этим летом украинские военные пройдут курс обучения управлению этими машинами, которые конструктивно схожи с американскими Stryker.

Кроме того, страны «Большой семерки» (G7) пришли к договоренности о выделении Украине $50 млрд. Транш направят за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года.