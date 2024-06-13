Канада отправила на Украину первые четыре бронетранспортера из обещанных 50, сообщил министр обороны североамериканской страны Билл Блэр в социальной сети Х. По его словам, этим летом украинские военные пройдут курс обучения управлению этими машинами, которые конструктивно схожи с американскими Stryker.
Первые четыре из 50 новых бронемашин, построенных канадскими рабочими для Украины, отправляются в ВСУ, — написал Блэр.
Ранее стало известно, что глава правительства Великобритании Риши Сунак официально анонсирует выделение нового пакета помощи Украине на саммите G7 в Италии. Сумма финансирования составит около $310 млн (£242 млн), предполагается, что оно «содействует обеспечению гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей» страны. Лондон рассчитывает приложить все усилия, чтобы остановить украинский конфликт, уточнили в британском правительстве.
Кроме того, страны «Большой семерки» (G7) пришли к договоренности о выделении Украине $50 млрд. Транш направят за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года. Технические специалисты G7 проверят соответствие решения законодательству и правилам государственного финансирования. Государства также определились с пунктами распределения обязательств между сторонами в случае разморозки российских активов.