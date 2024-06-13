Канада передала Украине собственноручно созданные бронетранспортеры Минобороны Канады отправило ВСУ первые четыре бронетранспортера из 50

Канада отправила на Украину первые четыре бронетранспортера из обещанных 50, сообщил министр обороны североамериканской страны Билл Блэр в социальной сети Х. По его словам, этим летом украинские военные пройдут курс обучения управлению этими машинами, которые конструктивно схожи с американскими Stryker.

Первые четыре из 50 новых бронемашин, построенных канадскими рабочими для Украины, отправляются в ВСУ, — написал Блэр.

Ранее стало известно, что глава правительства Великобритании Риши Сунак официально анонсирует выделение нового пакета помощи Украине на саммите G7 в Италии. Сумма финансирования составит около $310 млн (£242 млн), предполагается, что оно «содействует обеспечению гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей» страны. Лондон рассчитывает приложить все усилия, чтобы остановить украинский конфликт, уточнили в британском правительстве.

Кроме того, страны «Большой семерки» (G7) пришли к договоренности о выделении Украине $50 млрд. Транш направят за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года. Технические специалисты G7 проверят соответствие решения законодательству и правилам государственного финансирования. Государства также определились с пунктами распределения обязательств между сторонами в случае разморозки российских активов.